Calcio a 5 – Saviatesta, countdown per l’ok alla Serie A

MANTOVA Ora possiamo dirlo: il Saviatesta Mantova, con ogni probabilità, giocherà il campionato di Serie A nella prossima stagione. Ormai sarebbero caduti anche gli ultimi dubbi, con la Divisione che si accinge a ripescare proprio i biancorossi e i viterbesi dell’Active Network nella massima categoria, dopo le rinunce al campionato di Pescara e San Giuseppe e il “no” al ripescaggio di Pistoia e Padova, intenzionate a disputare il campionato di Serie A2 Elite, la novità del prossimo anno nella piramide italiana del futsal. L’ufficialità arriverà soltanto il prossimo 4 agosto, quando, presumibilmente, la Divisione darà il disco verde ai biancorossi, che dunque ritroverebbero la massima categoria dopo due anni di purgatorio in serie A2. Il Mantova Calcio a 5 aveva salutato la serie A nella stagione 2020/2021, dopo essersi piazzato undicesimo e aver perso i play out contro l’Aniene. Nell’anno successivo, i biancorossi, dopo aver lungamente guidato il girone A della serie cadetta, erano stati superati di soli tre punti dal 360GG Cagliari, uscendo poi agli spareggi promozione. Nell’ultima stagione, invece, nonostante il sesto posto finale nel girone B di A2, i biancorossi avevano fatto strada nei play off promozione, perdendo di un solo gol nel doppio scontro di semifinale col Pirossigeno Cosenza, che poi ha guadagnato il salto in A battendo nella finalissima proprio l’Active Network. E il prossimo anno i biancorossi affronteranno, con ogni probabilità, entrambe le formazioni in una massima categoria che si annuncia scoppiettante. Una vera e propria vetrina anche per la Città di Mantova, pronta ad avere nuovamente tra i propri confini una rappresentante ai massimi livelli di uno sport popolare come il Calcio a 5. Per stappare lo spumante, però, meglio attendere il prossimo 4 agosto. Ma tutti i segnali sembrano indicare che la festa, seppur con qualche settimana di ritardo, si farà.