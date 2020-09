Calcio Eccellenza – Governolese e Castiglione con i cerotti al debutto in Coppa Italia

MANTOVA Esordio con i cerotti per le mantovane d’Eccellenza in Coppa quest’oggi (ore 15.30): saranno diverse e importanti le defezioni per le nostre compagini nel primo impegno ufficiale.

Al “Vicini” di Governolo i Pirati di Matteo Fattori saranno ampiamente rimaneggiati contro il Carpenedolo degli ex Mariani, Pasini e Rufo: tra le assenze denunciate dalla squadra rossoblù ricordiamo quelle di Bianchi, Omoregie, Akinbinu, Fazion e Bernardi; il mister cercherà di recuperare qualche pedina d’attacco come Terragin. C’è curiosità per la prima “partita vera” dei rossoblù.

«Ci saranno tante assenze – rimarca mister Fattori -, ma abbiamo altrettanti ragazzi che scenderanno in campo per dimostrare le loro doti».

A disposizione anche l’argentino Luciano Ferraro, tesserato negli ultimi giorni dopo il periodo di prova. In stand by invece la situazione dell’altro centrocampista Dejan Danza, anche lui sceso in campo nell’amichevole col Mozzecane.

Avrà qualche matassa da dipanare anche Gianluca Manini, tecnico del Castiglione, a cui mancheranno tre pedine molto importanti nella sfida sul campo della Bedizzolese, rigorosamente a porte chiuse: la società bresciana sta applicando in maniera rigida i protocolli.

Out il centrocampista Chiarini, acciaccato, mentre bomber Maccabiti e capitan Fantoni dovranno essere valutati questa mattina dallo staff tecnico, ma non dovrebbero essere della partita. Ci sarà sicuramente, invece, il recuperato Salomoni, anche se il trequartista non è nelle migliori condizioni fisiche possibili.

«Non so cosa aspettarmi – dice il manager aloisiano Manini – si tratta della prima partita vera dopo diversi mesi di inattività e amichevoli, dunque anche noi siamo curiosi di vedere il nostro stato di forma. Ci sono delle defezioni, mancheranno delle pedine importanti, ma in questa fase di preparazione gli infortuni muscolari, purtroppo, sono all’ordine del giorno».

«La Bedizzolese? Ogni anno parte a fari spenti e poi te la ritrovi sempre tra le migliori – conclude Manini -. Una mina vagante vera e propria della nostra categoria. Dovremo stare attenti e fare una buona partita contro di loro. Una squadra da prendere con le molle, perchè può sempre farti male quando meno te l’aspetti».