Canneto sull’Oglio, Sabato 31 Luglio Cinema sotto le Stelle con il capolavoro della Walt Disney ‘Gli Aristogatti’ in piazza Gramsci

CANNETO SULL’OGLIO Appuntamento stasera alle ore 21.15 in piazza Gramsci con la proiezione del film d’animazione “Gli Aristogatti”, capolavoro della Walt Disney Productions del 1970 per la regia di Wolfgang Reitherman. Il circolo cinematografico Il Cinema del Carbone arriva così nel paese dei vivai per portare buon cinema e divertimento sotto il cielo stellato. Ingresso gratuito con posti a sedere. In ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 i posti saranno limitati. L’appuntamento fa parte del cartellone degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato cannetesi. Per maggiori informazioni e prenotazione dei posti tel. 0376-71700, email: cannetosulloglio.mn@legalmail.it.

Paolo Zordan