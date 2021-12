Calcio a 5 Serie A2 – Bomba Saviatesta: dal Verona arriva il pivot Dall’Onder

MANTOVA Nonostante il grande avvio di campionato, con 8 vittorie e un pareggio, il Saviatesta inizia a muoversi sul mercato. E questa volta la società biancorossa ha davvero esagerato. Arriva a Mantova Alexandre Dall’Onder, pivot esperto (31 anni), dalla scorsa estate in forza all’Hellas Verona di Pino Milella. Una trattativa estenuante, con tanti tira e molla che hanno creato frizioni con la dirigenza scaligera e anche con l’ex mister biancorosso. Il tutto nasce dalla gara di Aosta, quando Dall’Onder rimedia un rosso che gli costa due giornate di squalifica per un fallo di reazione che ha fatto imbufalire la dirigenza gialloblù. Rapporti ormai rotti con l’Hellas e sabato scorso il pivot, ex Ciampino, Pescara e Città di Sestu, era in tribuna al NeoLu a vedere il Saviatesta. Nei due giorni successivi l’ad Cristiano Rondelli è riuscito a chiudere la trattativa e Dall’Onder sabato sarà in campo con i biancorossi proprio contro il Città di Sestu, in Sardegna. Con la maglia del club sardo, Alexandre fece impazzire il Mantova segnando una tripletta nella semifinale playoff per la Serie A di tre stagioni fa.

«E’ un giocatore di categoria – spiega Rondelli – ha voluto venire qui a tutti i costi e noi ne abbiamo approfittato. Sarà un piacere vederlo giocare con la maglia del Mantova. Andrà a rinforzare un reparto già ben attrezzato, ma volevamo un mancino». E non finisce qui, perchè il Mantova in queste ore sta sondando il terreno anche con altri giocatori. Voci di mercato parlano pure di un interessamento per Leleco, sempre dell’Hellas. L’ex capitano del Mantova avrebbe chiesto di tornare, ma il Verona sembra sia riuscito a convincerlo a rimanere alla corte di Milella.

«In questo periodo – svela ancora Rondelli – i nostri giocatori stanno ricevendo diverse offerte dai club di Serie A, ma da Mantova, dopo Pau, non partirà nessuno». Il dirigente lo dice con fermezza e intanto pensa al prossimo colpo. Si va alla ricerca di un centrale italiano. L’obiettivo principale è Marco Caverzan, dell’Atletico Nervesa, giocatore che piace molto al mister. E chissà che nelle prossime ore in casa Saviatesta ci sia un altro annuncio. «Noi siamo vigili – conclude Rondelli -. Vogliamo fare un bel mercato per rinforzare ancora di più una squadre che già così è molto forte. Abbiamo degli obiettivi importanti da raggiungere e vogliamo farci trovare pronti, sia per vincere questo girone, ma anche e soprattutto per affrontare al meglio la volata promozione».