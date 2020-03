Asola – Adeguamento sismico delle elementari: al via il progetto

ASOLA L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Busi ha dato il via alle procedure burocratiche necessarie per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola elementare di viale Brescia. Per questo motivo il Comune del Chiese ha nominato l’arch. Elena Zucchelli responsabile unico del procedimento per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva e, per questo, ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un cofinanziamento pari a poco più di 40mila euro, che rappresenta l’80% dell’importo complessivo di poco più di 50mila euro per la spesa della progettazione. Nel corso dell’estate, quindi, alla scuola primaria del capoluogo asolano verranno eseguiti i lavori di miglioramento sismico. «La scorsa amministrazione comunale – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – aveva partecipato ad un bando statale per il finanziamento dell’intervento Al primo step il progetto era stato però escluso, mentre in una seconda ridefinizione della classifica era rientrato in graduatoria. Adesso aspettiamo la comunicazione ufficiale che ci confermi il budget: un milione e 200mila euro. Il Comune finanzierà poi la parte rimanente dell’intervento investendo altri 300mila euro. Si tratta di un intervento sicuramente molto importante e il cantiere sarà aperto quando terminerà l’anno scolastico. L’edificio delle scuole elementari di viale Brescia ha bisogno sicuramente di un adeguamento sismico di carattere ordinario ma internamente non presenta grandi criticità. La struttura che ospita le elementari sarà la prima scuola oggetto di intervento del comune e, in seguito, partiranno anche i controlli sugli altri edifici scolastici asolani. L’edificio delle scuole elementari è nato negli anni ’30 e rappresenta quindi l’edificio scolastico più vecchio nel nostro comune: la scuola materna e le elementari della frazione di Castelnuovo sono degli anni ’80, mentre l’asilo del capoluogo è del 1996 e le scuole medie sono state costruite nel 2008».