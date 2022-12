Calcio – La Terza Categoria in campo per il turno dell’Immacolata

Mantova Mentre tutti gli altri campionati manderanno in scena domenica l’ultima giornata del girone d’andata, la Terza Categoria fa gli straordinari, restano da giocare infatti ancora tre turni prima del giro di boa. Si comincia con l’infrasettimanale e gli anticipi della 17esima giornata: due partite stasera, il resto del programma domani ad eccezione di River-Don Bosco posticipata a mercoledì prossimo.

E’ sprint a quattro per il titolo di campione d’inverno, con Moglia e Pegognaga appaiate in vetta alla classifica con 31 punti, l’Atletico Castiglione terzo con 29 e la Voltese quarta a quota 27. Poi c’è il Borgo Virgilio (25), protagonista del primo match serale, in casa, contro la Casteldariese: i biancazzurri vengono dalla bella vittoria ottenuta domenica sul campo del Pego e partono nettamente favoriti, ma attenzione alla Casteldariese che proprio tre giorni fa ha conquistato il suo primo successo stagionale battendo il Castellucchio. Nell’altra gara odierna si affrontano a Cerlongo lo Juniors e il Guidizzolo: i padroni di casa devono riscattare la sconfitta interna rimediata domenica dalla Robur, contro l’unica squadra mantovana, il Guidizzolo appunto, che non ha ancora vinto una partita, ma nell’ultimo turno ha fatto soffrire il Moglia.

Domani, giorno di festa, si giocano altre cinque partite con i riflettori puntati sul duello a distanza tra le prime della classe. Il Moglia ospiterà l’Union Colli Morenici reduce dalla battaglia (persa) contro la Don Bosco. Mentre il Pegognaga farà visita ad una Robur che sembra in crescita dopo un avvio altalenante. Entrambe possono guadagnare terreno sull’Atletico (osserva il turno di riposo), che rischia anche la terza piazza: la Voltese può mettere la freccia, ma deve vincere sul campo della Rapid Olimpia. Completano il programma dell’Immacolata, Mantovana-Segnate e Castellucchio-Sustinentese.

17ª giornata: il programma

Oggi (ore 20.30)

Borgo Virgilio-Casteldariese

Juniors Cerlongo-Guidizzolo (20:35)

Domani (ore 14.30)

Castellucchio-Sustinentese

Mantovana-Segnate

Moglia-Union Colli Morenici

Rapid Olimpia-Voltese

Robur Marmirolo-Pegognaga

Mercoledì 14

River-Don Bosco