A settembre torna a Suzzara lo show “Rock delle Chitarre”

SUZZARA – Un altro degli eventi che si temeva di dover annullare a causa del Covid e che invece si farà è stato annunciato nella giornata di ieri. Non un evento qualunque, ma uno degli appuntamenti di punta della proposta culturale di Suzzara e, quindi, questa conferma è una notizia ancora più piacevole. Si sta parlando della notte del “Rock delle Chitarre” che, quest’anno, si svolgerà il prossimo 21 settembre in piazza Garibaldi, inserito nel programma di festeggiamenti della Sagra del Crocifisso. Non è solo un appuntamento imprescindibile per gli appassionati delle sei corde e per gli addetti ai lavori, ma anche un evento di richiamo per tutti gli appassionati della musica italiana o per chi, solamente, vuole godersi momenti di assoluto virtuosismo. D’altronde, basta vedere i nomi che saliranno sul palco della città del Premio. A partire da Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, passando per Max Cottafavi, musicista degli esordi con Luciano Ligabue e che negli ultimi anni è tornato a calcare i palchi con il rocker di Correggio, fino ad arrivare al sermidese Enrico Zapparoli, colonna portante dei Modà. Ovviamente, non ci saranno soltanto loro sul palco: alla voce ci sarà Lorenzo Campani, Alex Guidetti al basso elettrico, Giancarlo Zucchi alle tastiere e Alberto Pavesi alla batteria. Per i meno avvezzi alle dinamiche musicali, stiamo parlando di gente che si è esibita con personaggi del calibro di Omar Pedrini, Francesco Baccini, i Sonohra, Riccardo Cocciante tanto per farre qualche nome. L’occasione ideale per vedere, sullo stesso palco, alcuni dei musicisti e degli interpreti principali della musica italiana, lasciandosi cullare dalle loro note. Ad alto volume, come prevede l’etichetta del rock, s’intende.