Inaugurato il campo polivalente della scuola media Bertazzolo

MANTOVA – Festa grande ieri nel cortile della media Gabriele Bertazzolo. Studenti, docenti, genitori si sono ritrovati per l’inaugurazione del nuovo campo di basket nell’area esterna dell’Istituto scolastico in via Conciliazione 75. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Mattia Palazzi, l’assessore alla pubblica istruzione Serena Pedrazzoli, la dirigente scolastica Francesca Iannetti e giovani della squadra di pallacanestro degli Stings. Il campo è stato progettato e finanziato dai lavori pubblici del Comune di Mantova. L’opera è venuta a costare 40mila euro ed è stata realizzata in un mese. La pavimentazione è in gomma riciclata. Lo spazio è polivalente può essere utilizzato anche per le gare di volley e per le attività sportive generiche della scuola. «La Bertazzolo è stata la mia scuola – ha sottolineato Palazzi – ricordo che in questo campo giocavo a pallamano. La sede si colloca in una zona della città molto popolosa. Vogliamo darvi una scuola migliore, per questo stiamo investendo molto nelle strutture scolastiche e continueremo ad impegnarci per renderle ancora più accoglienti». Hanno parlato anche alcuni studenti che hanno ricordato l’importanza dello sport nel mondo della scuola. Prima del taglio del nastro, le band di due classi hanno eseguito due brani musicali che hanno rallegrato l’atmosfera. Il nastro tricolore è stato reciso da un giocatore degli Stings. Quindi è stata disputata una gara tra due formazioni che hanno inaugurato il campo anche dal punto di vista agonistico. Al termine ci sono state le premiazioni.