Assistenza a domicilio, Caprini chiama l’Arci per collaborare

MANTOVA Come nei giorni del lockdown, ma senza più le restrizioni di allora. Oggi il Comune intende solo dare compimento a un disegno assistenziale domiciliare che va a integrare quelli già in essere, e per realizzarlo ha siglato uno schema di accordo e collaborazione con l’Arci Mantova Aps di piazza Benetollo.

Si tratta di una collaborazione per implementare e mettere a sistema taluni servizi di supporto alla quotidianità al domicilio dell’anziano o di persone fragili. Un servizio nato già nei i mesi del lockdown, come precisa l’assessore al welfare Andrea Caprini, e che prosegue e si rafforza con alcune novità: «Con il sindaco Mattia Palazzi ci siamo detti che occorreva insistere su interventi di sostegno agli anziani della nostra città al domicilio, nella quotidianità, perché nessuno si deve sentire solo. Questo progetto va esattamente in questa direzione».

L’iniziativa prevede alcuni servizi a chi manifesti alcune necessità come la consegna a domicilio della spesa o dei farmaci, ma anche di beni e generi alimentari di prima necessità scelti dagli utenti presso l’Emporio solidale di comunità gestito dalle Acli; oppure l’accompagnamento socio-educativo volto a supportare i destinatari segnalati dal Servizio sociale professionale territoriale del Comune nello svolgimento delle attività quotidiane (come assistenza per espletamento commissioni presso banca o posta o altri uffici, affiancamento nella cura della persona, ritiro delle prescrizioni presso il medico di medicina generale, acquisto dei farmaci, e altro ancora).

Il servizio si occuperò anche della fornitura di ausili quali sedie a rotelle, stampelle, deambulatori e altro, consegne a domicilio di generi alimentari surgelati, almeno una volta al mese, realizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale per anziani.

L’ente riconosce all’Arci Aps un contributo complessivo di 30mila euro per l’anno 2024, mentre il partner co-finanzia, mettendo a disposizione risorse umane, capacità tecniche, know-how, mezzi ed esperienza che gli sono propri e applicando anche la convenzione stipulata con Coop Alleanza 3.0, punto vendita presso centro commerciale ‘La Favorita’, che agevola gli utenti, consentendo loro di ottenere uno sconto sulla spesa.

I servizi erogati contribuiscono alla cura delle situazioni di solitudine e di fragilità attraverso la costruzione, con la collaborazione dei soggetti del terzo settore coinvolti, di una rete di “antenne sociali” in grado di intercettarle e di prevenire e/o fronteggiare i rischi sociali ad esse connessi. Il presente accordo ha efficacia fino alla fine dell’anno in corso. Il Comune ha la facoltà di rinnovarne la validità per un massimo di altri 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali.