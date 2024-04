Tamburello serie A m – La Cavrianese va a caccia del riscatto in casa col Fontigo

Mantova Per la seconda giornata di serie A è in programma un solo anticipo. La Cavrianese, reduce dal tie-break perso giovedì a Ceresara, oggi (ore 15.30) ospiterà il Fontigo, con i favori del pronostico, ma i trevigiani, nonostante il ko di domenica scorsa in casa con l’Arcene, non sono da sottovalutare.

Serie B maschile – La quarta giornata della serie B inizia oggi con quattro anticipi (ore 15.30). Davanti al pubblico di casa il Castelli Calepio affronterà il Valle San Felice. L’ultima squadra nella graduatoria, il Tuenno, sarà ospite del Dossena e da seguire le sfide Fumane-Rallo e Faedo-Segno.

Serie B femminile – Debutta in… anticipo il Virtus Guidizzolo (ore 16). La squadra di Simone Antonioli, dopo aver riposato alla prima giornata, fa il suo esordio in casa con la formazione A del Capriano in Colle.