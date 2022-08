Calcio Promozione – Castellana al via: Bompieri: “Voglio tornare in Eccellenza”. Cobelli: “Abbiamo il dovere di provarci”

Castel Goffredo Ha cominciato a lavorare ieri la Castellana, agli ordini di Alessandro Cobelli. Qualche defezione riguardante gli assenti giustificati, ma era nutrito il gruppo dei goffredesi, che nel prossimo campionato daranno l’assalto alla Promozione. Presente anche lo stato maggiore dirigenziale: tra i primi ad arrivare al Comunale di via Svezia ieri Bruno Bompieri, presidente onorario in pectore (anche se la carica verrà decisa solo più avanti, quando verranno sistemate le faccende burocratiche). C’erano anche patron Sergio Pezzini, il socio Michele Pederzani e ovviamente il dg Alessandro Novellini. In visita anche il sindaco Achille Prignaca assieme all’assessore allo sport Paola Mancini. Al termine del primo allenamento, momento conviviale con buffet proprio al Comunale.

Un Bompieri entusiasta di questo ritorno nel calcio dilettantistico, dopo l’esperienza di Mantova: «In biancorosso ci ho messo tanta passione, ma ho anche fatto degli errori di valutazione. Negli ultimi anni ho seguito il mio amico Juric, anche quando era a Torino, nonostante la mia fede juventina. Nell’ultimo anno però mi sono riavvicinato a Castel Goffredo, conosco ancora poco l’attuale panorama dilettantistico, ma prometto di recuperare presto». «Mi sono fidato molto di Novellini – ha concluso Bompieri – è una persona capace e un buon amico. Mi sono tanto raccomandato, gli ho chiesto di allestire una buona squadra. Sapete come la penso: io vorrei andare in Eccellenza. Poi nel calcio non c’è nulla di scritto, ma le intenzioni sono quelle di provare a vincere».

«Sicuramente la società ha fatto un’ottima squadra, è inutile girarci attorno – aggiunge l’allenatore Alessandro Cobelli -. Sono stati fatti degli investimenti, prendendo dei giocatori importanti (come Bonaccorsi, Faye Pape, Pizza e Favagrossa ndr). Poi è chiaro che noi abbiamo l’obbligo di provare a vincere. Le parole però a questo punto contano poco. Sappiamo di avere una squadra competitiva, il campionato sarà duro, perché la Pavonese, l’Orceana ma anche alcune mantovane hanno allestito degli organici importanti. Noi partiamo con ambizione, sappiamo che dobbiamo pedalare, restare umili e questo è il mix che ci serve, per fare il miglior risultato possibile. Se poi sarà il salto in Eccellenza tanto meglio, perché è quello che ci auguriamo tutti». Ricordiamo il programma di amichevoli che riguarderanno la società goffredese: il 13 agosto test in casa con la Bedizzolese, il 17 a Castiglione i biancocelesti affronteranno i mastini (entrambe le prime due avversarie sono compagini d’Eccellenza), il 20 a Castel Goffredo col Porto e il 23 sempre al Comunale con la Rapid United (entrambe squadre di Prima).