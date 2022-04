Calcio Promozione – Palvarini: “Suzzara, rimettiti in marcia”

SUZZARA Dopo un filotto di vittorie nel girone di ritorno che l’aveva proiettato fino in terza posizione, il Suzzara è incappato in tre sconfitte consecutive, contro Voluntas Montichiari, Castellana e domenica scorsa in casa col Rezzato. Le zebre hanno perso una sola posizione in classifica, ma l’attuale distacco di 11 punti dalla seconda, proprio il Rezzato, non consentirebbe loro di giocare i play off. Restano però quattro partite da giocare, e il Dor deve ancora riposare, per cui nulla è perduto. Sabato la squadra di mister Bellini sarà impegnata ancora all’Allodi contro il pericolante Sporting Club Brescia (fischio d’inizio alle ore 17): inutile dire che la vittoria è l’unico risultato possibile, sperando poi arrivino buone notizie da Rezzato, dove lunedì sarà di scena la capolista Ospitaletto cui basterebbe il pareggio per festeggiare la matematica promozione in Eccellenza.

«Prendiamo atto del momento di difficoltà della squadra – commenta il presidente Enzo Palvarini – ma non cambia affatto il nostro giudizio. Siamo contenti perchè ce la stiamo giocando con tutti, è successo anche nelle ultimi tre partite, nelle quali abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Ma continuiamo il nostro percorso e come dirigenza siamo molto sereni. Anche perchè vediamo crescere i nostri giovani, che mister Bellini ha lanciato in prima squadra dove giocano e danno il loro contributo». «Stiamo intanto gettando le basi per la prossima stagione – continua il massimo dirigente del Suzzara – priorità di mercato saranno un centrocampista di caratura e una punta di peso, giocatori di categoria. Il che non significa che abbiamo perso di vista gli obiettivi di questo campionato. Per i play off non è ancora detta l’ultima parola e i ragazzi faranno il possibile per conquistarli: al termine del campionato vedremo dove saremo e tireremo le somme. Per quanto riguarda il prossimo match con lo Sporting Brescia – conclude Palvarini – affrontiamo una buona squadra, che ha delle ottime individualità. Ma sono abituati a giocare sul sintetico e dunque potrebbero trovarsi un po’ in difficoltà qui all’Allodi. Dopo tre sconfitte consecutive è ora che il Suzzara torni a vincere, sarebbe un bel regalo di Pasqua per tutto l’ambiente».