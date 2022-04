Ubriaco fa danni davanti in zona stazione: scatta la denuncia e Daspo urbano per un 39enne

MANTOVA Erano circa le 19 di sabato 9 aprile quando un cittadino indiano, in evidente stato di ubriachezza, entrava in un Kebab di via Bettinelli e iniziava ad offendere il titolare oltre a prendere a pugni la vetrina. Lo stesso titolare finiva per buttarlo fuori in malo modo, e per tutta risposta l’indiano, un 39enne residente in provincia di Mantova, prendeva a calci un’autovettura in sosta, di proprietà di un disabile, in piazzale Don Leoni, rompendo un fanale. Alcuni passanti allertavano la centrale operativa della Polizia Locale che inviava sul posto due pattuglie. Nel frattempo l’uomo si stava sfogando anche con il parapetto stradale collocato nello stesso piazzale della stazione a protezione dei pedoni. E come se non bastasse, alla vista degli agenti nel frattempo giunti sul posto, inveiva anche contro di loro insultandoli e tentando di colpirli con calci e pugni. A quel punto gli agenti lo immobilizzavano e lo conducevano presso il Comando di Viale Fiume. A suo carico è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico Ufficiale. E’ stato anche multato per manifesta ubriachezza con conseguente ordine di allontanamento (il cosiddetto Daspo urbano).