Calcio Promozione – Ribaltone Suzzara: Driver e Petrassi guidano la squadra in attesa del nuovo allenatore

SUZZARA Acque agitate in casa Suzzara dopo la decisione della società di esonerare mister Sergio Pelegrin. Un fulmine a ciel sereno, tanto più che nella prima gara di campionato (0-0 contro l’Orsa Iseo) la squadra aveva evidenziato progressi evidenti rispetto alle prime uscite. I soci americani sono stati irremovibili e a ben poco sono serviti i mugugni dei giocatori più “anziani” del gruppo (capitan Vincenzi aveva definito mister Pelegrin l’unica nota positiva del progetto) e ancora meno quelli della tifoseria, nella quale cresce il sentimento di diffidenza nei confronti della nuova proprietà. Che, attraverso un comunicato, ha precisato che la decisione di esonerare il tecnico spagnolo nulla ha a che vedere con il mancato impiego degli atleti provenienti da Soccer Universities (domenica nell’undici di partenza c’erano solo Dinham e Arena), bensì è avvenuta «solo ed esclusivamente a causa di una diversa visione della gestione sportiva e dello sviluppo dei programmi di lavoro. La società non ha mai avuto nessuna influenza sulle decisioni tattiche e tecniche dell’allenatore, le cui scelte sono state gestite in totale autonomia. Nonostante ripetute richieste di confronto tra proprietà e allenatore, lo stesso ha sempre proseguito a non considerare il dialogo come una voce primaria della comune intenzione di creare un solido e vincente gruppo squadra».

Squadra che sembrava dovesse finire nelle mani di Mo Bayegan, tecnico canadese cui è stata affidata la guida degli amatori, e che invece, in attesa della scelta del nuovo mister, verrà seguita in prima persona da Matt Driver, Ceo di Soccer Universities, con la collaborazione di Aldo Petrassi, ex tecnico del S.Egidio S.Pio X.

«Si tratta di una soluzione temporanea – spiega il presidente Enzo Palvarini – insieme alla proprietà andremo a condividere la scelta del nuovo allenatore, sempre e comunque dall’entourage di Soccer Universities e quindi un profilo internazionale». Il tempo però stringe e la prossima gara con la Vighenzi è già alle porte.