Il 21 agosto i Flexus per Disanima Piano all’Arena Bike In

MANTOVA Giro d’ Italia è il nuovo concerto della band Flexus per l’estate 2020.

Un ritratto musicale del nostro Belpaese tra i suo scenari suggestivi, la sue storie di tutti i giorni e le sue meravigliose Città. Un viaggio in compagnia dei brani e degli Autori che hanno scritto le pagine più importanti della musica Italiana interpretati con stile e personalità. Da “Girardengo” a “Bartali”, un viaggio in sella in compagnia dei brani e degli autori che hanno scritto le pagine più importanti della musica Italiana, passata e recente (Lucio Battisti, Rino Gaetano, Fabrizio De Andrè, Fred Buscaglione, Vinicio Capossela, Ivan Graziani,Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Max Gazzè, Lucio Dalla, Francesco Guccini, ecc).

Il sound dei Flexus si presenta molto evocativo grazie alla voce caratterizzante di

Gianluca Magnani, mai votata all’ imitazione, ed alle sue chitarre acustiche

elettrificate che si sposano con i riff di tastiera, piano e fisarmonica del maestro Alessandro Pivetti. Il tutto sorretto dalle ritmiche del basso di Daniele Brignone e della solida batteria di Enrico Sartori, spaziando da sonorità acustiche più delicate ed emozionanti fino a sonorità etniche e sostenute. Il Live è sicuramente il la dimensione preferita dai Flexus, quella in cui, grazie alla partecipazione del pubblico, sanno dare il meglio. La versatilità è il loro marchio di fabbrica, che li ha portati ad esplorare strade profondamente differenti con centinaia di concerti e spettacoli teatrali sia in Italia che all’ estero. Romantici, ironici, senza trascurare i contenuti, il loro sound si muove ai confini tra la grande musica d’ Autore, le sonorità acustiche e il Rock.