Palazzo Ducale è “kids friendly”

MANTOVA A partire da domenica 25 ottobre e per tutto il mese di novembre Palazzo Ducale offre un nuovo servizio gratuito: i genitori potranno visitare la reggia affidando i propri bambini al personale del museo che li coinvolgerà in laboratori creativi a tema. Si parte il 25 ottobre con il laboratorio Dove volano le aquile. L’aquila è animale dei Gonzaga e compare molto spesso nelle decorazioni di Palazzo Ducale. L’attività, a cura dei Servizi Educativi di Palazzo Ducale, vedrà i bambini impegnati nella produzione di oggetti ispirati a questi animali.

L’attività è destinata a massimo 10 partecipanti. È obbligatoria la prenotazione tramite telefono (0376 352152 e 0376 352100) o via email all’indirizzo pal-mn.didattica@beniculturali.it. L’appuntamento è alle ore 15 presso la biglietteria di Palazzo Ducale. Il laboratorio sarà svolto nel rispetto delle misure previste per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19.