Calcio Serie B – Mantova, Modesto rende merito ai giocatori: “Non li dimenticherò mai”

MANTOVA La salvezza del Mantova è un capolavoro di Francesco Modesto? “No, è merito di tutti”, risponde il tecnico calabrese, che tanto si era giocato accettando la sfida di guidare i biancorossi. “Di fianco a me c’è gente invisibile che ha dato un contributo fondamentale. Mi riferisco per esempio a Dante, il magazziniere, che è anche il più longevo e che ha un amore viscerale verso il Mantova. Il merito poi va al presidente, al direttore che mi ha scelto, a Bogdani, al mio staff, ai fisioterapisti, al team manager, all’addetto stampa… Abbiamo raggiunto un obiettivo impensabile. Grazie a tutti”. Ma il merito più sentito, Modesto lo riserva ai suoi giocatori: “Prima uomini e poi calciatori – osserva – . Non li dimenticherò mai, per quello che hanno dato e per come si sono posti. In questi mesi li ho visti crescere sotto ogni punto di vista: mentale, fisico, di gruppo. Ho imparato tanto anch’io da loro. Abbiamo compiuto un percorso stupendo che, a livello personale, metto sullo stesso piano di quando da calciatore della Reggina mi salvai con 15 punti di penalizzazione”. Ancora a proposito dei giocatori: “Voi pensate che adesso stiano festeggiando – riferisce Modesto – . E invece no: stanno già pensando alla prossima partita. Play off? Noi ci godiamo tutto quello che sta succedendo. Il calcio riserva sempre sorprese. Di sicuro questa squadra non è appagata. Ha ancora fame”.