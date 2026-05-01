Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, inizia la rincorsa play off

CURTATONE È arrivato il momento della verità per l’Amica Chips. Domani alle 20.30, alla Tea Arena di Curtatone, la formazione biancorossa guidata da coach Pablo Romero scenderà in campo per gara 1 degli ottavi di finale dei play-off contro la Pallacanestro Nervianese. Inizia così la corsa verso la promozione in Serie B Nazionale. Dopo aver chiuso la regular season al quarto posto nella Conference Nord Division A con 34 punti (17 vittorie e 11 sconfitte), Mantova si presenta all’appuntamento forte anche del fattore campo, conquistato grazie al successo nell’ultima giornata contro Montebelluna. Dall’altra parte ci sarà una Nervianese solida e competitiva, quinta nella Division B con 32 punti, allenata da Alberto Barbarossa. La serie si giocherà al meglio delle tre partite: gara-2 è in programma mercoledì 6 in trasferta, mentre l’eventuale “bella” si disputerà nuovamente alla Tea Arena sabato 9. Chi passerà il turno affronterà nei quarti la vincente tra Sangiorgese e Reggio Emilia. I riflettori saranno puntati su capitan Christian Boudet, autentico trascinatore degli Stings e miglior realizzatore della Conference Nord Division A con 540 punti (20 di media). Il suo massimo stagionale di 39 punti racconta bene il peso offensivo del numero uno biancorosso. Dall’altra parte, occhi su Giacomo Bonavida, principale terminale offensivo di Nervianese e tra i migliori marcatori dell’intera Serie B Interregionale. Un confronto diretto che promette spettacolo. A supporto di Boudet, Mantova si affiderà anche ad Andrea Barbieri e Patrizio Verri.

Mantova ha chiuso la stagione con 78.3 punti segnati di media e 74.8 subiti, migliorando sensibilmente il rendimento casalingo: 80.5 punti realizzati e appena 72.9 concessi, con un bilancio di 11 vittorie e 3 sconfitte alla Tea Arena. Nervianese risponde con 81 punti di media a partita e 79.5 subiti. In trasferta il rendimento è equilibrato (7 vittorie e 7 sconfitte), con 77.9 punti segnati e 79.4 concessi. Oltre a Bonavida, attenzione anche ad Airaghi e Cemmi. Gara-1 non sarà solo basket giocato. Verrà infatti svelato il nuovo sponsor biancorosso, insieme alle nuove divise ufficiali firmate Erreà Sport.

Alla vigilia, il presidente Angelo Pinzi ha sottolineato il valore del percorso stagionale e l’importanza del momento: «È stato un anno molto positivo, con tutte le giovanili arrivate alle fasi finali regionali e la prima squadra quarta in classifica. Ai play off vogliamo giocarci le nostre carte e divertirci». Sguardo anche al futuro, sempre con equilibrio: «È giusto sognare, ma la parola chiave resta sostenibilità. La prima squadra è un mezzo per far crescere tutto il movimento». Infine, l’appello ai tifosi: «La Tea Arena è il nostro fortino. Nervianese è una squadra tosta, ma vogliamo giocarci tutto. Invito tutti a venire al palazzetto: il calore del pubblico può fare la differenza».