Calcio Serie C – C’è Mantova-Lumezzane, altro pienone al Martelli: previsti quasi 6.000 spettatori

Mantova Ultima gara casalinga del 2023 e il Mantova anche oggi sarà sostenuto da un numero elevato di tifosi. Al “Martelli” sono attesi infatti quasi 6.000 spettatori. Curva Te sold out per il match odierno e il grande tifo è assicurato. Buona la risposta del popolo biancorosso all’iniziativa lanciata dalla società con la promozione dei biglietti a 10 euro in tutti i settori dello stadio. Fino a ieri i tagliandi venduti erano 1.109. Numeri che non consentono di raggiungere il tutto esaurito, come auspicato dalla società, ma sicuramente di avvicinarsi. Ovviamente gli sportivi che ancora non hanno provveduto ad acquistare il tagliando, lo potranno fare per tutta la giornata di oggi al Mantova Point, al Gimme Five di Piazza Virgiliana o sul sito di vivaticket. Insomma, potrebbe essere davvero una bella festa. Dipenderà anche dal risultato che dirà il campo, ovviamente. Ma il pubblico farà di tutto per spingere l’Acm alla vittoria.