Pallavolo serie B1 f – Volta e Porto si danno battaglia nel test

VOLTA M. Si è svolto ieri in un Palavalle con pochi posti numerati, e rigorosamente distanziati nel rispetto dei protocolli vigenti, un allenamento congiunto tra la locale formazione del Nardi Volta e l’Euromontaggi Group Porto. Questi i parziali: 25-17, 26-24, 25-17, 18-25. Un anticipo di campionato tra due formazioni per cui la parola “amichevole” non esiste, tanto ci tengono a ben figurare di fronte ai propri tifosi. Il campanilismo si fa sentire. Quattro combattutissimi set, al di là del risultato finale, hanno permesso ai due tecnici di ottenere indicazioni per le prossime settimane di lavoro. «Sensibili passi in avanti rispetto all’allenamento di Ostiano – afferma il coach del Volta Matteo Solforati – L’atteggiamento è stato ottimo, soprattutto in difesa, ma anche in attacco siamo stati concreti. Non abbiamo risolto i nostri problemi. Dobbiamo continuare a lavorare. Il derby col Porto lo vivremo anche in campionato. Sabato sempre a Volta altro allenamento congiunto col Vicenza. Seguiranno poi quelli con con Alseno e Villa d’Oro Modena».

Anche mister Biagio Marone prosegue nell’opera di costruzione e amalgama del “suo” Porto. Ricordiamo che il team è stato profondamente rinnovato in estate. Nuove una palleggiatrice, un opposto, una banda e un libero. Come dire, oltre la metà. Soddisfatto il tecnico, nonostante la sconfitta: «Sono contento di come ci siamo mosse, al di là del risultato. Ricordo che in mattinata abbiamo sostenuto una sessione di allenamento. Ho notato passi in avanti rispetto alla partita di venerdì (Campagnola, ndr). Le ragazze hanno dimostrato di saper giocare quando il livello sale. È una questione di approccio; anche lo scorso anno abbiamo perso in precampionato da formazioni di serie C e battuto formazioni di categoria superiore. Comunque il lavoro da fare è ancora molto ma sono fiducioso, siamo sulla buona strada».