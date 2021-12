Asola, aperta la mostra d’arte visiva ‘Nei Dintorni dell’Oltre’, con le opere di Paolo Azzoni in Cattedrale e nella Galleria Civica

ASOLA L’Associazione culturale Civico40 ha accolto la suggestiva proposta di organizzare ad Asola, più di cinquant’anni dopo la sua prima esposizione, una mostra d’arte visiva con le opere del dott. Paolo Azzoni, medico e artista. La sua opera, pur essendo spesso creata con materiali semplici e inusuali, è intrisa di profonda spiritualità e di senso del Sacro. L’esposizione, intitolata “Nei dintorni dell’oltre”, si trova in due sedi: nella Cattedrale di Sant’Andrea apostolo e Santa Maria Assunta sono esposte le tappe della Via Mariae, dedicate ai momenti più intensi della vita della Madonna; nella Galleria Civica, ospitata nel Museo “Goffredo Bellini”, altri lavori artistici che testimoniano l’opera di Paolo Azzoni su altri soggetti e differenti tematiche. Un video, appositamente realizzato per questa occasione, completa la conoscenza della poetica dell’artista. Civico40 ama tessere relazioni tra differenti realtà: durante l’inaugurazione che si è tenuta in sala civica, la sororità “Madonna del castello” di Asola ha dato una lettura del percorso della Via Mariae, e Claudio Cristani ha punteggiato l’evento con la musica di Johann Sebastian Bach. La Parrocchia di Asola, nella persona di don Luigi Ballarini, l’amministrazione comunale e il Museo “Goffredo Bellini”, nonché l’assessore alla cultura Cecilia Antonioli, hanno accolto e sostenuto l’iniziativa. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del Museo e dalle 17 alle 19 fino al 6 gennaio.

Paolo Zordan