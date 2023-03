Calcio Serie C – Il Mantova si aggrappa (anche) al calendario

MANTOVA Cosa attende il Mantova da qui al 22 aprile, giorno dell’ultima di campionato? Quattro partite: gli scontri diretti con Albinoleffe e Pro Vercelli, entrambi in trasferta (2 e 16 aprile); Renate e Padova in casa (8 e 22). E la speranza, remota ma non del tutto, di guadagnarsi la salvezza diretta. Al momento la classifica disegna il seguente scenario: Piacenza retrocesso in D; Pro Vercelli-Triestina e Albinoleffe-Mantova i play out, con gare di andata e ritorno. Ma da qui a un mese tutto o quasi può cambiare. Certo per l’Acm sarà dura recuperare in 4 partite i 5 punti che la dividono dalla salvezza diretta. Toccherà in primis battere Albinoleffe e Pro Vercelli; e poi strappare punti anche a Renate e Padova, sperando in qualche passo falso di chi in classifica precede la truppa di Mandorlini.

Di certo l’avere a disposizione due scontri diretti è un’opportunità non da poco. Bisognerà spingere al massimo sull’acceleratore, senza nemmeno contare su un arrivo a pari punti che, com’è noto, terrebbe in considerazione gli scontri diretti e, in secondo luogo, la differenza reti generale. Criteri, questi, che vedono i biancorossi in svantaggio con tutte le rivali (in attesa ovviamente dei retour match con Albinoleffe e Pro Vercelli). Esempio: per finire davanti al Sangiuliano (prima squadra tuttora salva) al Mantova non sarà sufficiente raggiungerlo, ma dovrà effettivamente sorpassarlo; idem col Piacenza ultimo in classifica, distaccato di 6 punti che in realtà sono 5, essendo gli emiliani in vantaggio negli scontri diretti.

C’è poi un altro elemento di cui tener conto, in caso di play out: la posizione in classifica. La quintultima e la quartultima (ora Pro Vercelli e Albinoleffe) godono infatti di due vantaggi: giocano in casa la gara di ritorno; e, soprattutto, si salverebbero in caso di doppio pareggio (o comunque di parità di punteggio nel computo totale delle due sfide). Ecco perchè per il Mantova diventa fondamentale guadagnare posizioni, in modo da potersi giocare quanti più jolly possibile.

Il primo di questi jolly si presenterà appunto domenica, sotto forma di scontro diretto con l’Albinoleffe. Il Mantova, i bergamaschi e la Triestina sono le uniche squadre a poter disporre di due “spareggi” in questo rush finale. E, a tal proposito, occhio a Triestina-Piacenza di domenica che, in caso di sconfitta, condannerebbe di fatto gli emiliani, togliendo al Mantova quantomeno il timore di finire ultimo. Sarebbe già qualcosa, per non dire tantissimo.