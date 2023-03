Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti domina e lascia a 0 il Südtirol

Castel Goffredo Le campionesse d’Italia della Brunetti sono state le prime a concludere la regular season di serie A1 e hanno conquistato la decima vittoria, che si somma a due pareggi, per un bilancio che certifica un dominio incontrastato. Al PalaMazzi ieri hanno battuto per 4-0 il Südtirol. In panchina per le locali coach Robert Stamenkovski al posto di Laghezza ammalato. Il primo singolare è durato solo tre punti, poi Debora Vivarelli si è ritirata, a causa dell’infortunio che l’aveva costretta a rinunciare nell’intervallo fra il terzo e il quarto parziale della semifinale degli Assoluti di Cagliari contro Chiara Colantoni. Via libera, dunque, per Gaia Monfardini.

Nicole Arlia ha prevalso di misura nel primo parziale contro l’ex di turno Le Thi Hong Loan, che nel secondo dal 3-3 è sempre stata in testa e ha impattato la situazione. L’atleta di casa nella terza frazione ha recuperato da 0-4 a 4-4 e da 4-7 a 8-7. Ha annullato un set-point (9-10), ne ha mancato tre e ha sfruttato il quarto. Dopo il cambio di campo, Arlia è scattata sul 6-1 e ha chiuso agevolmente. Chen Szu-Yu è partita sul 6-1, è stata rimontata (8-6) e ha messo a segno lo spunto decisivo contro Pergel, che nel secondo parziale ha retto fino al 5-6, per poi cedere nettamente. Alla ripresa del gioco la taipeana è risalita da 0-2 a 5-2 e ha costretto alla resa l’ungherese. Monfardini non ha avuto problemi nei primi due set, nei quali ha piazzato due break di 8-2 e 7-1. Nel terzo Loan ha combattuto fino al 5-6, prima di perdere cinque scambi consecutivi. In classifica le castellane comandano con 22 punti, davanti Südtirol 13, Bagnolese 11, Prato e Norbello 9, Quattro Mori e Muravera 6. Südtirol, Prato, Norbello e Muravera hanno una partita in meno e Bagnolese e Quattro Mori due in meno.

«E’ andata come doveva andare – afferma il gm della Brunetti Franco Sciannimanico – Le nostre avversarie non hanno potuto disporre di Debora Vivarelli, che nel primo confronto con Gaia Monfardini, ha dovuto lasciare il match perché aveva problemi fisici. Nicole Arlia, Chen Szu-Yu e Gaia hanno vinto i loro incontri. Siamo contenti di questa regular season. Ora testa alla Supercoppa con la PaninoLab». Intanto Nicole Arlia parteciperà con la Nazionale Giovanile al WTT Youth Star Contender in Turchia, che si terrà a Podgorica (Mne) dal 9 al 13 aprile.