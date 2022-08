Il grazie di Pegognaga a chi si è speso e si spende per il bene della comunità

PEGOGNAGA Grande emozione a Pegognaga per la consegna delle onorificenze a quelle persone che – da singoli o come rappresentanti di associazioni – si spendono per il bene della comunità: introdotto dalla presentatrice Angela Booloni, il sindaco Matteo Zilocchi ha consegnato i riconoscimenti al poeta-operaio Bruno Mazzacani, al Comitato Bovi onlus, nella persona del presidente Enos Gandolfi, e all’intellettuale Alfredo Calendi. Momento di notevole intensità emotiva, che ha coinvolto pubblico e lo stesso sindaco, è stata la consegna dell’attestato di civica benemerenza alla memoria del medico di famiglia Luciano Sogari nelle mani della moglie Mara Compagni e dei figli Fabiana, Fabio e Chiara. Anche lo stesso sindaco è stato frenato da un nodo alla gola nell’esprimere la propria stima ad un medico che davvero si è dedicato alla comunità pegognaghese con passione e competenza e con il dono di una paziente e capacità di ascolto: «È stata la prima persona – ha detto Zilocchi – alla quale avevo confidato di volermi candidare sindaco». Dal canto suo la signora Mara ha sottolineato lo spirito di servizio del marito, che nello svolgimento del proprio ruolo ha sempre tenuto «al centro la persona nella sua poliedrica complessità». Al primario emerito del reparto di cardio respirazione del Poma Cleante Scarduelli, peraltro originario di Pegognaga, è stata conferita la cittadinanza onoraria.

Riccardo Lonardi