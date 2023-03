Basket serie A2 m – Mennini: “Staff, serviranno energia e aggressività”

Mantova Reso noto il calendario completo del girone Salvezza, la Staff si prepara per il debutto domenica alla GP Arena con Casale Monferrato. Saranno settimane ad alta tensione: al termine di questo girone, le prime due della classifica sono salve, le ultime due retrocedono e le altre quattro vanno ai play out, dove qui le due vincenti si salvano e le perdenti vanno giù. Una finale dietro l’altra… «Saranno gare da dentro o fuori e non facili – afferma il vicepresidente Paolo Mennini – Bisognerà iniziare bene e dare quella continuità di risultati che in stagione ci è mancata. Vediamo, la palla è rotonda. Noi da un punto di vista tecnico forse siamo anche superiori a diverse squadre, che partivano da un ranking basso, come Stella Azzurra o Ravenna, però queste erano già pronte. Sapevano già di doversi salvare. Noi invece speravamo di fare qualcosa in più, i play off, ma non ci siamo riusciti e non siamo contenti. I ragazzi quindi dovranno dare tutto, mettere la stessa energia e voglia di fare bene delle altre. L’approccio e l’energia potranno fare la differenza. La nostra con gli aggiustamenti in corsa per risolvere le lacune in certi ruoli oggi è una buona squadra. Però sarà durissima. Lo sappiamo: di queste otto formazioni, quattro retrocedono e due dovranno penare fino alla fine. Fondamentale partire bene». Subito però una prova del 9 con Casale: «Hanno cambiato lo straniero (nuovo l’esterno Justice, ndr) e inserito Sarto (ex Stings, ndr) che arriva da Treviso in A1. Hanno operato bene nella finetra di mercato. Noi abbiamo fatto un buon test con la Vanoli, fresca vincitrice dalla Coppa Italia, che non ci ha regalato nulla. Una vittoria che fa bene al morale, così come il successo di Cento». Anche Mantova ha fatto degli aggiustamenti importanti, non solo le altre, come il colpo Sherrill: «Ha leadership, parla tanto con i compagni, visto anche il suo ruolo, e se ci sono momenti delicati va anche in solitaria e può far male agli avversari. Era l’innesto che volevamo. Abbiamo aggiustato la squadra e adesso inizia tutto in altro campionato. Cosa chiedo ai ragazzi? Energia, aggressività, difesa e dare tutti il 110%». (cris)