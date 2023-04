Calcio Serie C – Mandorlini spinge il Mantova: “Ora completiamo l’opera”

VERCELLI Triplice fischio e per il tecnico biancorosso Andrea Mandorlini pugni al cielo in segno di giubilo. Il Mantova ha vinto quella che Mandorlini, in sede di presentazione aveva definito come “La partita più difficile”. Terza vittoria consecutiva che permette di approcciare con più fiducia l’ultimo atto della regular season con il Padova al Martelli. Una classifica, quella attuale, che sembrava impensabile dopo il doppio ko con Piacenza e Arzignano. E invece dal match con la Juve c’è stata davvero una grande reazione. «Credo sia sotto gli occhi di tutti. Ci sono stati grossi miglioramenti e l’ho notato anche negli allenamenti. Siamo ancora in ballo, dobbiamo stringere i denti ancora una settimana. In più siamo riusciti ad acquisire una buona solidità sul piano difensivo, oltre ad aver recuperato molti giocatori». Poi la partita. Buono l’approccio da parte del Mantova, che ha cercato di spingersi subito in avanti, trovando il vantaggio al 14’. «Abbiamo vinto una bella partita, dove siamo riusciti a fare meglio di loro per venti minuti. Poi, dopo la loro espulsione, paradossalmente abbiamo fatto più fatica. Un po’ di nervosismo generale, ma alla fine siamo riusciti a creare anche diverse occasioni. L’importante è il risultato ed è arrivato». Il Mantova ora ha in mano il suo destino: «Vediamo cosa succederà – spiega il mister – . Noi dobbiamo pensare a casa nostra». E chissà che possa esserci di nuovo il pienone sabato al Martelli, come in occasione del match contro il Renate. Ieri 300 sostenitori virgiliani nel settore ospiti. «È stato bello e la squadra ha risposto alla grande. Ora pensiamo al match col Padova. È un avversario dai valori differenti e ci sarà un altro tipo di tensione».

Tensione che si è avvertita anche nella gara di ieri quando il Mantova non riusciva a segnare il gol del raddoppio: «Abbiamo sciupato molto e si poteva chiudere sicuramente prima. Abbiamo accusato anche un po’ di stanchezza, ma alla fine è andata bene»,