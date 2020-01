Rigenerazione urbana, in Lombardia incentivi e sgravi per il recupero edilizio

MANTOVA Recuperare l’esistente, in Lombardia, d’ora in poi sarà più conveniente rispetto al costruire ex novo. Lo ha spiegato ieri l’assessore regionale al Territorio Pietro Foroni nel convegno tenuto alla Sala delle Capriate da Alessandra Cappellari, alla presenza di ingegneri, architetti e geometri mantovani. Una rivoluzione datata 12 novembre 2019, giorno in cui la norma è stata approvata in consiglio regionale. A partecipare in maniera attiva anche l’Ing. Filippo Dadone e il presidente del Circolo Culturale Mantovano Guareschi, Romando Bondavalli. La legge, nello specifico, individua misure di incentivazione così da rendere più convenienti i progetti di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio. Tra gli incentivi previsti, come spiega l’assessore Foroni, uno sconto fino al 60% sugli oneri di urbanizzazione e la possibilità di incrementi delle volumetrie fino al 20%, a fronte di una serie di prescrizioni che comporteranno il miglioramento delle condizioni degli edifici innanzitutto dal punto di vista energetico e della sicurezza. (sc)