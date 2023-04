Calcio Serie C – Mantova, il ritorno di Tosi: “Dura stare fuori, ma non ho mai mollato”

VERCELLI A lungo fuori dai radar, il portiere del Mantova Riccardo Tosi in questo finale di campionato è riuscito a ritagliarsi un suo spazio, facendo anche delle parate importanti: «Sono contento. È da inizio anno che cerco di farmi trovare pronto. Questo è il mio lavoro, sono un professionista e ho sempre cercato di fare il massimo durante la settimana. È andata bene anche stavolta e siamo davvero tutti contenti». Tre vittorie di fila per il Mantova. Evidentemente bastava trovare la molla giusta da far scattare. «Abbiamo dimostrato di avere voglia, tanto cuore e grinta. L’hanno visto tutti. Vogliamo salvarci a tutti i costi. Dopo la vittoria, però, non abbiamo neanche festeggiato molto, perchè sappiamo che c’è una gara importante sabato e dobbiamo concentrarci su quella gara». Il Mantova per la terza volta torna a volare sotto i propri tifosi a fine gara: «Bellissimo – sottolinea Tosi – . Erano in tanti e ci hanno dato una grossa mano. Ora ci aspetta l’ultima sfida di campionato. Arriva il Padova e sono sicuro che se giochiamo ancora con la stessa grinta riusciremo a portare a casa partita e salvezza».