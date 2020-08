Rugby Top 12 – Il Viadana rinforza la prima linea: preso il pilone Schiavon

VIADANA Il Rugby Viadana rinforza l’organico con il pilone sinistro Jacopo Schiavon. Friulano classe 1996 (180cm per 110kg), ha iniziato a giocare a Pordenone dove ha seguito tutta la trafila delle giovanili fino all’approdo a Mogliano nel 2014; si è poi trasferito a Udine nella stagione 2015-16 e l’anno successivo ha giocato con L’Aquila. Successivamente ha vestito per tre stagioni la maglia dei Medicei Firenze. «Sono molto contento di essere qui – afferma Schiavon – trovo che sia una grandissima opportunità. Penso che a Viadana possa crescere e cercare di migliorare il mio gioco. Per il momento credo sia importante lavorare duro, mettersi a disposizione della squadra e creare un po’ di competizione per il posto, aspetto molto importante per alzare lo standard. Inoltre, posso fare affidamento su due allenatori eccezionali come Fernandez e Gamboa e da quest’ultimo avrò l’opportunità di imparare molto e migliorare il mio gioco in mischia chiusa».

«Jacopo è un giocatore che da almeno tre anni cerco di portare a Viadana – racconta il general manager Ulises Gamboa – obiettivo finalmente raggiunto. Essendo molto dinamico e versatile può ricoprire più ruoli in prima linea, pilone sinistro e tallonatore. Dispone di una formazione tecnica di scrum molto importante, una solida base che gli consentirà un’ulteriore crescita per raggiungere un livello ancora più alto. Ha caratteristiche molto simili ad Antonio Denti e Nicola Breglia, così in questa stagione il reparto di prima linea a sinistra risulta molto competitivo con tre giocatori di alto livello».

La squadra, intanto, continua la fase di pre-preparazione e venerdì pomeriggio, alle ore 17, si allenerà sul campo Ferrarini di Guastalla (test fisici e di atletica sui 1000 metri) in una seduta a porte aperte cui sono invitati tutti i tifosi gialloneri.