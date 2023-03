Calcio Serie C – Sei tappe per la salvezza: Mantova, subito la salita di Salò

Mantova Poco più di un mese e sei partite da giocare per raggiungere l’obiettivo finale: la salvezza. E’ come se ci fosse un countdown minaccioso, che separa il Mantova da un destino che non sa ancora in che direzione andrà. Salvezza diretta o play out? Difficile essere ottimisti dopo un campionato intero passato ad arrancare nei piani bassi della classifica, con una squadra che non ha mai dato l’idea di saper superare le difficoltà. Una montagna russa continua, che ora rischia di precipitare. Il calendario non aiuta i virgiliani, ma come spiega bene la tabella, anche le avversarie dovranno affrontare alcune big e ci sono degli scontri diretti che saranno sicuramente decisivi.

Il Mantova comincia questo mini campionato in sei tappe domani da Salò. E ci arriva nel peggiore dei modi: morale sottoterra e ancora una volta con diverse defezioni nell’organico. Di fronte una squadra lanciata ormai verso la Serie B, che però non deve perdere la bussola per non dare altre chance alle inseguitrici. Motivazioni comunque importanti su ambo i fronti, il campo dirà se le parole durissime rivolte dal presidente Piccoli alla squadra, nel post gara di mercoledì, avranno avuto un effetto benefico. Ma quello di domenica è solo l’inizio. Il cammino dei biancorossi prevede poi un’altra sfida tosta, al “Martelli” contro la Juve Next Gen. Gara mai banale da affrontare per l’imprevedibilità dei giovani bianconeri. A differenza della passata stagione, quest’anno la seconda squadra della Juventus ha avuto molte più difficoltà. Lo scorso anno fu un massacro, sul piano atletico e del gioco. Nella gara d’andata il Mantova se l’è giocata alla pari e chissà che possa arrivare un colpaccio importante. Si vedrà poi come sarà la classifica, ma quella attuale definisce il match in casa dell’Albinoleffe come un vero e proprio scontro diretto. E il Mantova in questa stagione li ha falliti quasi tutti. L’ultimo in casa del Piacenza. Soprattutto in queste gare deve emergere il carattere dei giocatori. Quello che hanno dimostrato di avere appunto quelli del Piacenza giocando con il coltello tra i denti. Questo è mancato al Mantova in molte tappe della stagione. Da bollino rosso anche le ultime tre gare. Al “Martelli” col Renate, che nonostante i 45 punti in classifica deve mantenersi un posto nei play off. L’ultima trasferta della regular season sarà in casa di una Pro Vercelli che ora si trova in zona salvezza, ma che potrebbe avere ancora bisogno di punti per evitare i play out. Poi sarà la volta del Padova, che arriverà a Mantova per l’ultimo atto del campionato. Sei tappe durissime, da scalare un passo alla volta. Il Mantova partirà dalla vetta più alta.