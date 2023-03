Pallavolo serie B m – Gabbiano, stai attento al Sassuolo. E’più, riprenditi. L’Asolarem rischia

Mantova Nuovo fine settimana di gara per le tre virgiliane. Nella 20esima giornata, dopo il successo nel derby di Viadana, la capolista Gabbiano è pronta per il Sassuolo dell’ex Bigarelli (ore 17.30, arbitri Martina Milani di Padova e Fabris di Venezia). «Dovrebbe essere una bella gara – afferma il diesse Stefano Melli – Affrontiamo un avversario che deve far punti, considerato che è molto vicino alla zona retrocessione. Bigarelli? Conosce l’ambiente e parecchi nostri atleti, ma lo stesso discorso vale per noi». Propositi di riscatto per l’E’più Viadana di Alberto Panciroli (squalificato per un turno) e Giordano Gualerzi che a Legnago sfida il Pluvitec fanalino (ore 20.30, arbitri Pastore di Varese e Vanessa Bacchella di Pavia). «La mia squalifica è giusta, però potevano mandare arbitri più adeguati – afferma coach Panciroli – Contro il Gabbiano mi sarei aspettato una squadra decisa a farsi valere di più. La forza dell’avversario è stata evidente e molto merito va a Mantova che ha dimostrato grande solidità in ogni fase di gioco. In terra veronese andremo per cercare di vincere come facciamo sempre. Sappiamo sin troppo bene che ogni partita dev’essere giocata e ogni avversario ha da parte nostra il massimo del rispetto». Ha ripreso ad allenarsi Alessandro Chiesa. Chiude la Kema Asolaremedello di Andrea Fasani e Luca Mutti che dopo due gare di fila in trasferta, con Pietro Pezzi Ravenna e Kioene Padova, torna a giocare al PalaSchiantarelli (ore 20.30, arbitri Tavarini di Massa Carrara e Debora Nannini di Firenze) per affrontare la vice capolista Dual Caselle di Sommacampagna. «Gara difficilissima – afferma il vice Mutti – I veronesi, dopo il successo su Forlì, hanno tutta l’intenzione di mantenere il secondo posto. Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico». Rientrano Fondrieschi e Verità, assente Mattinzoli.