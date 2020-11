Calcio serie C – Verso Sudtirol-Mantova: Di Molfetta non recupera, Militari acciaccato

MANTOVA Giornata di vigilia per il Mantova. I biancorossi si apprestano a giocare il turno infrasettimanale e saranno in campo domani pomeriggio a Bolzano: la sfida col Sudtirol è in programma alle 18.30 al “Druso”. Match affascinante tra la seconda miglior difesa e il miglior attacco del campionato. Il tecnico dei virgiliani Emanuele Troise ha sfruttato il turno di pausa forzata per preparare al meglio la gara contro gli altoatesini e soprattutto per recuperare dei giocatori importanti. Anche ieri buona seduta d’allenamento per Guccione e Lucas: i due sono recuperati e saranno a disposizione. Ancora presto per capire se partiranno dal primo minuto. Entrambi, soprattutto Guccione, non giocano da diverso tempo e lunedì c’è anche il derby con il Modena. Potrebbero partire dunque dalla panchina e entrare poi a partita in corsa. Oggi ci sarà un’altra seduta per continuare a provare delle soluzioni che possano andare bene per il 4-3-3, modulo proposto in questa stagione. Out Di Molfetta, ieri non si è allenato nemmeno Militari. Il centrocampista è alle prese con una piccola indisposizione, ma si confida in un rientro lampo già a partire dalla giornata odierna. Fuori causa anche Saveljevs, convocato con la nazionale maggiore della Lettonia. La seduta odierna e la rifinitura di domani serviranno al mister per sciogliere gli ultimi dubbi. Tra i titolari dovrebbe rientrare anche Bianchi che occuperà la corsia di destra, mentre a sinistra è previsto un ballottaggio tra Zanandrea e Panizzi. In base al modulo, testa a testa anche tra Vano e Ganz in attacco.

L’arbitro – A dirigere l’incontro sarà Francesco Luciani della sezione di Roma. Voytyuk e Micaroni gli assistenti. Quarto uomo Lovison.