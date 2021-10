Ciclismo giovanile – Tommaso Salami (Mincio Chiese) sul podio al Trofeo di Marcaria

Marcaria Riccardo Benozzato del Sandrigo Bike, Alessio Magagnotti del Forti e Veloci e Marco Dadda della Madignanese sono gli atleti che ieri a Marcaria hanno posto la loro firma sul Trofeo Comune di Marcaria.

In questa manifestazione organizzata dall’Uc Ceresarese con il patrocinio del Comune di Marcaria e del comitato provinciale Fci si sono distinti anche gli allievi del Mincio Chiese che con Tommaso Salami hanno sfiorato la vittoria; il forte atleta virgiliano, infatti, è giunto secondo mentre i compagni di squadra Matteo Visioli e Angelo Monister hanno concluso rispettivamente a 5° e al 6° posto.

Andando con ordine il pomeriggio ciclistico marcariese si è aperto con la prova riservata agli esordienti del 1° anno, una settantina gli atleti che si sono schierati sulla linea di partenza. La gara si è svolta su un circuito di 2 km che gli atleti hanno affrontato per 15 volte sino a completare la distanza di 30 km. Lungo il percorso numerose sono state le fughe che il gruppo ha sempre saputo gestire con molta autorevolezza.

Nel finale quindi la scena è stata tutta per i velocisti e in particolare per Riccardo Benozzato che si è imposto davanti a Brandon Fedrizzi del Forti e Veloci, campione italiano della categoria, ed Efrem Zamboni del Luc Bovolone.

Copione praticamente simile è quello riservato agli atleti del secondo anno, una sessantina sulla linea di partenza, che però si sono misurati sulla distanza di 40 km. Anche in questo caso il finale è stato a favore dei velocisti; a tal proposito ad esultare per la vittoria è stato Alessio Magagnotti del Forti e Veloci che ha battuto nell’ordine Tommaso Marchi del Forniture Moro e Marco Sardone del Torrile. A questa prova hanno preso parte anche il campione italiano Marco Loda del Camignone, quello regionale Kevin Bertoncelli della Madignanese e quello provinciale Filippo Marocchi del Mincio Chiese.

Agli Allievi, una settantina al via, è stato affidato il compito di completare la giornata e lo hanno fatto certamente nel migliore dei modi. A pochi giri dalla fine si sono portati a fare l’andatura Marco Dadda della Madignanese, Tommaso Salami del Mincio Chiese e Luca Mora dell’Aspiratori Otelli.

Questi atleti resistono al ritorno del gruppo e si presentano nell’ordine sotto lo striscione d’arrivo con una manciata di secondi nei confronti degli inseguitori.