Calcio Terza Categoria – Galafassi: “Soave, inizio positivo”

SOAVE Si è fermata dopo tre successi di fila la serie vincente del Soave. I granata di Galafassi domenica scorsa non sono andati oltre il pareggio casalingo per 2-2 col Boca Juniors. La squadra al momento occupa la seconda posizione nel girone virgiliano di Terza categoria insieme al Buscoldo, a due lunghezze dal Moglia capolista. Prossimo impegno in collina, in casa del Cavrianponti.

«Dopo tre vittorie di fila ci può anche stare un pareggio – dice Galafassi -, visto che il Boca è un’altra candidata al salto in Seconda. Avremmo avuto anche l’occasione per vincere, ma i ragazzi non sono stati alla fine premiati per il gioco espresso e le occasioni che hanno avuto. In ogni caso siamo contenti di questo primo scorcio di torneo: solo all’inizio, fra un mese si cominceranno a delinearsi i reali valori delle squadre. L’impegno col Cavrianponti non sarà per nulla agevole: lo affronteremo in trasferta e contro di noi magari moltiplicherà energie e motivazioni».