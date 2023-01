Sole e nubi nella calza della Befana, ma domenica tornerà la pioggia

MANTOVA Una parziale flessione del campo di alta pressione che ci interessa da quasi tre settimane permetterà domenica l’ingresso della prima perturbazione dell’anno. Prima di allora, il tempo non cambierà. Il cielo rimarrà generalmente nuvoloso con qualche schiarita nelle ore centrali della giornata, per temperature poco al di sopra dei dieci gradi. Tempo analogo domani, con il termometro ancora una volta su valori completamente fuori scala. Domenica entrerà invece in scena la prima perturbazione dell’anno. Il momentaneo ritiro dell’anticiclone in Atlantico permetterà l’ingresso di correnti nordoccidentali più fresche in grado di generare una depressione sul nord Italia. Tornerà quindi un po’ di pioggia dalla tarda mattinata alla notte successiva. Quota neve sulle Alpi centrali oltre 1.700 metri. La settimana entrante vedrà infine una nuova affermazione dell’alta pressione, con la previsione di temperature ancora volta molto elevate per il periodo, pari a 5-6 gradi almeno oltre le medie. A proposito. Dopo il dicembre mediamente più caldo del dopoguerra, anche la prima decade di gennaio appare lanciatissima verso un nuovo primato. L’interno mese, per la verità, in assenza della minima irruzione fredda artica o continentale (nemmeno all’orizzonte) ha già buone probabilità di risultare il più caldo in assoluto. Sarebbe una «doppietta» storica: mai accaduto a Mantova che si registrassero due mesi in grado di battere record termici secolari uno di seguito all’altro. Dopo un 2022 risultato anche a Mantova il più caldo di sempre, il 2023 sembra voler preparare nuovi record, come se si fosse entrati in una nuova era meteoclimatica. Tra le cause di tanta anomalia c’è un dominio incontrastato dell’alta pressione atlantica e africana, tale da allontanare sia le perturbazioni nord atlantiche, sia le irruzioni fredde artiche o continentali. Il motivo del comportamento tanto anomalo di queste due figure meteorologiche, ancora non è noto. Contrariamente a quanto sta accadendo quest’anno, il gennaio del 2022 è stato tutto sommato nella media, con minime scese fra -6 e -7° e almeno una ventina di nottate con minime negative. In realtà, con la sola eccezione del 2017, a Mantova negli ultimi anni gennaio non è mai stato quasi mai realmente invernale. È risaputo che ormai da diversi anni gennaio propone spesso clima mite, con temperature talvolta superiori alle medie tra 2 e 4 gradi, per non dire oltre. Non a caso, negli ultimi vent’anni i mesi di gennaio per lunghi tratti simili a marzo, come nel caso del 2006, del 2008 e del 2014, non sono stati pochi.