Rugby Serie B maschile – Tornano i Caimani. Manghi: “Puntiamo subito alla vittoria”

BONDANELLO L’inizio del campionato di serie B è ormai alle porte, dopo due lunghissime stagioni di stop forzato causa Covid. Domenica alle ore 15.30, sul prato dello Stadio Zaffanella, andrà in scena la prima giornata del Campionato Nazionale di serie B in cui i Caimani Rugby Viadana, inseriti nel girone 3, andranno ad affrontare il Junior Rugby Brescia. Palcoscenico d’eccezione per i Caimani, di casa solitamente a Bondanello, che andranno a riabbracciare il proprio stadio per la seconda giornata di campionato dopo una serie di migliorie apportate al campo e alla struttura ancora in fase di completamento. Capitan Matteo Manghi ancora non ci crede: «A dir la verità non mi sembra quasi vero. Giocheremo la prima partita ufficiale dopo due anni di stop in uno dei campi da rugby più belli d’Italia. Meno male che ho già esordito qualche anno fa in questo stadio, altrimenti non avrei dormito tutta la settimana». Dopo così tanto tempo lontani dal campo deve essere stata dura ricominciare: «Nella pre-season ci siamo concentrati sul piano atletico e sul gioco; dopo due anni si è comunque dovuto ripartire da un rugby semplice, rispolverando un po’ le basi e lavorando sulla qualità. Indubbiamente le amichevoli sono state molto utili a mettere minutaggio sulle gambe e a riabituarci al ritmo partita, anche se sicuramente ci vorrà ancora un po’ di tempo». Ad aiutarvi in questo nuovo inizio sono arrivati però volti nuovi: «Gli innesti di quest’anno si sono subito ambientati bene in squadra. Penso abbiano alzato il livello del gruppo e creato comunque un po’ di sana competitività utile al raggiungimento degli obbiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione. Il focus della squadra rimane sempre quello di dare la possibilità ai ragazzi giovani di crescere. Vedere Juan diventare capitano della prima squadra e Ribaldi esordire con la maglia delle Zebre sono state soddisfazioni enormi per tutto il gruppo. Vogliamo ripartire da dove ci siamo fermati due anni fa». Ad aiutarvi nel raggiungimento dei vostri obbiettivi servirà anche il 16esimo uomo in campo: «Speriamo di vedere tanta gente allo stadio. Sarà un weekend di rugby intenso e abbiamo bisogno del giusto sostegno per portare a casa la vittoria. Chi ha fatto sport sa quanto può essere importante avere una spinta in più!».

Appuntamento dunque allo Stadio Zaffanella domenica alle ore 15.30 per la prima giornata del campionato Nazionale di Serie B.