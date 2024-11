Ciclismo – Giulio Zunica ed Eleonora Flaviani secondi al Ciclocross del Brenta

SAN PIETRO IN GU (Pd) Con due piazze d’onore, un terzo posto e vari piazzamenti nella top ten si è chiusa ieri la trasferta sui prati padovani per gli specialisti del ciclocross mantovani. Il palcoscenico di rilievo nazionale, scelto per l’occasione dai direttori sportivi dell’Mtb Novagli, dello Sporteven e del Mincio Chiese, è stato il 9° Ciclocross del Brenta che si è svolto a S. Pietro in Gu (Pd). Al termine delle varie gare disputate, tra i G6 Giulio Zunica ha sfiorato il successo conquistando il secondo posto al termine di una prestazione davvero di prim’ordine. Anche Eleonora Flaviani, tra le Esordienti, ha dimostrato di essere in un buon momento di forma concludendo al 2° posto. Sull’ultimo gradino del podio, ieri, invece, è salita l’allieva Vittoria Girardi; anche per lei si è trattato di una prova di buon livello tecnico.

Ponendo l’attenzione sui piazzamenti, invece, vi sono da segnalare tra le Esordienti il 4° di Elisa Traldi e l’8° della sorella Emma; nella stessa categoria, ma tra i maschi, Matteo Raisi ha chiuso al 7° posto. In questo prestigioso contesto, si sono meritati gli applausi dei numerosi appassionati presenti lungo il tracciato anche altri atleti mantovani, quali Ryan Sermidi e Gabriele Decò tra i G6; Andrea Gentili e Damiano Raisi tra gli Esordienti, e Lorenzo Atti ed Emanuele Cominelli tra gli Allievi.