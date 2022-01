Il nuovo questore Giannina Roatta ieri in visita al Comune di Curtatone

CURTATONE – Il nuovo questore di Mantova Giannina Roatta ieri in visita al Comune di Curtatone dove è stata ricevuta dal sindaco Carlo Bottani e dall’assessore Luigi Gelati, affiancato dal comandante della polizia locale Cristiano Colli, e dal presidente del consiglio comunale Claudio Montagnani.

«È stato un incontro molto positivo durante il quale il questore ha ascoltato attentamente il quadro di insieme del territorio di Curtatone che le è stato fatto – spiega il sindaco, che la scorsa settimana aveva già incontrato la dottoressa Roatta nel suo ruolo di presidente della Provincia -. Il questore ha ribadito l’importanza e la volontà di lavorare in stretta sinergia con le polizie locali”. Lo stesso primo cittadino ha anche illustrato alcune delle iniziative messe in campo a Curtatone sul fronte sicurezza come il Controllo di vicinato. Spazio è poi stato dedicato alla Casa del Sole ed al Santuario delle Grazie, realtà che il questore ha promesso visiterà nei prossimi mesi.