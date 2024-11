Centro Servizi Negri apre lo sportello export per l’internazionalizzazione delle PMI

Il dottor Mauro Broda, presidente dell’Istituto Consolare Italiano, ha nominato il tributarista di Bozzolo socio ordinario dell’ICI, nonché presidente della delegazione di Mantova dove verrà aperto un Consular Point

BOZZOLO – Si espandono in maniera assai proficua per la clientela le opportunità offerte dal Centro Servizi Negri di Bozzolo. D’altra parte non si chiamerebbe Centro Servizi se gli uffici di via Bonoldi si limitassero a compilare soltanto le tradizionali denunce dei redditi o le buste paga per i dipendenti.

La grande novità introdotta dal tributarista Fabio Negri, seguito dal padre Tiziano e da una ventina di preparatissime impiegate, si chiama “Sportello Export” per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Una parola più difficile da pronunciare che da capire in quanto il significato sta ad indicare la possibilità per imprenditori e titolari di imprese italiane di allargare il loro giro d’affari entrando nei mercati internazionali.

Una prospettiva ambiziosa e sognata da tanti ma spesso difficile da raggiungere a causa delle mille difficoltà burocratiche, organizzative e finanziarie degli aspiranti al grande salto.

L’Istituto Consolare Internazionale ha delegazioni consolari in Italia e all’estero ed è sorto con lo scopo quindi di aiutare le aziende associate ad operare con efficacia ed assistenza nei mercati internazionali. Finalità principali sono quelle di favorire il sinergico e necessario interscambio tra le istituzioni e i soggetti privati in modo da poter concretamente perseguire una politica di diplomazia commerciale consapevole e mirata.

Da un recente incontro a Roma tra il dottor Mauro Broda, presidente dell’Ici, e Fabio Negri si è deciso di nominare il tributarista di Bozzolo socio ordinario dell’Istituto Consolare e presidente della delegazione di Mantova dove verrà aperto un Consular Point. Una delle missioni più importanti dell’Ici è di consentire alle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di entrare nel sistema commerciale mondiale in quanto oggi questo non rappresenta più soltanto una scelta ma una necessità, un obbligo, un input strategico indispensabile per reggere il confronto competitivo in una realtà globale come quella in cui viviamo.

L’Istituto Consolare Internazionale ha relazioni con Ambasciate e altre realtà consolari e diplomatiche in gran parte del mondo e questo spiega la possibilità con cui aziende italiane potranno trovare facilità d’ingresso in quei Paesi in cui si vorrà agire.

In sintesi l’operatività dell’Istituto Consolare Internazionale è quella di relazionarsi con i Consolati italiani ed esteri e le loro istituzioni commerciali allo scopo di trovare le opportunità offerte dai vari Paesi. Assistere le aziende nell’interscambio offrendo le richieste di merci e servizi individuando nuove opportunità di business economico. Istituire onorificenze create per onorare sia gli associati che persone estranee all’Istituto che si siano particolarmente distinte in campo diplomatico, professionale, industriale, economico culturale, religioso e comunque inerente alle relazioni umane sempre con l’obiettivo di creare solide relazioni internazionali a favore degli associati. Non da ultimo offrire assistenza ai Governi dei Paesi minori per formare la loro rete di consoli onorari. Tante straordinarie opportunità che adesso si potranno acquisire attraverso la prevista apertura di un Consular Point a Mantova e lo “Sportello Export” già presso il Centro Servizi Negri di Bozzolo.