Ciclismo Mtb – Bedegoni e la pattuglia Chero Group sugli scudi

MANTOVA Soddisfazioni per gli atleti mantovani nelle corse di mountain bike, in particolare per i portacolori del Chero Group Team Sfrenati. Nell’Aironbike che si è svolta sabato a Guastalla, Nicolas Lanfredi Sofia si è imposto nella categoria M1, mentre negli M4 Paolo Strullato si è piazzato al 2° posto e Mirco Nadalini al 4°. Virgiliani protagonisti anche domenica a Vicenza nella Via Dei Berici: Nicola Risatti è giunto 7° tra gli élite e Marco Malacarne è salito sul gradino più alto del podio negli M2. Sempre domenica, Alessandro Menghini si è classificato 2° nella Gf La Prevostura a Lessona.

Restando nell’ambito delle ruote grasse, ma nel settore endurance, è da sottolineare l’ennesimo trionfo della coppia composta dal guidizzolese Lorenzo Bedegoni, dell’Fm Bike Factory, e dalla bresciana Sara Bodei, dell’Mtb Italia, che sabato, in quel di Parodi Ligure (Al), hanno dominato appunto nella sezione a coppie ponendo in bacheca un altro importante successo.