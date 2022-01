Ciclocross – Iris Rolfini (Sporteven) quarta a Bassano

REVERE La stagione invernale, dedicata alla specialità del ciclocross, si è conclusa ieri a Bassano del Grappa, per lo Sporteven, con un brillante quarto posto, ad un passo quindi dal podio, conquistato da Iris Rolfini nella categoria Master Woman. Con la partecipazione alla tappa conclusiva del Trofeo Triveneto di ciclocross, la società del presidente Gianluca Boselli ha così completato il proprio cammino nella specialità valutato in termini estremamente positivi.

Tornando ai risultati della corsa disputata ieri a Bassano, Iris Rolfini ha saputo mettersi in bella evidenza, sfiorando il podio come per altro aveva fatto anche sette giorni prima al campionato italiano della specialità. E’ partita bene ed è riuscita a tenere il passo delle migliori. Giro dopo giro è sembrata sempre più concreta l’opportunità di centrare il podio, nel finale, però, la fatica si è fatta sentire e di conseguenza Iris si è dovuta accontentare del quarto posto che rimane comunque un risultato certamente brillante. Positive, in questo contesto, sono state anche le prestazioni offerte tra gli esordienti da Maurizio Gobbi, 16°, Paolo Borzi, 21°, e Nicolò Castellini, 22°. Da sottolineare che Paolo Borzi, ieri, era al suo debutto in ambito agonistico; un’esperienza che ha messo in evidenza la volontà e la determinazione del giovane atleta in maglia nerazzurra. Adesso per questi atleti è giunto il momento del meritato riposo. Niente riposo, invece, per i dirigenti dello Spoterven che in queste settimane hanno perfezionato un progetto, nel quale la multidisciplinarità avrà un ruolo determinante, che porterà il team a dar vita ad una propria sezione in quel di Castiglione delle Stiviere.