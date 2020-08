Ciclismo, Giro della Repubblica Ceca: la Mitchelton-Scott di Edo Affini domina la cronosquadre

PRAGA Il Giro della Repubblica Ceca 2020 si è aperto nel segno della Mitchelton-Scott e del mantovano Edoardo Affini. La formazione australiana, campione in carica grazie al successo di Daryl Impey nel 2019, ha conquistato la cronosquadre di Unicov. Con il tempo di 19’49” al termine dei 18,1 chilometri in programma, Affini e compagni si sono imposti davanti alla Sunweb e alla Uno-X Pro Cycling Team, entrambe con un ritardo al traguardo di 25 secondi. Buona prestazione per i padroni di casa della Elkov-Author, quarti a 28 secondi, davanti alla Bora-Hansgrohe, che ha chiuso con un ritardo di 31 secondi. Oltre ad Edoardo Affini, la Mitchelton-Scott ha schierato alla partenza del Giro della Repubblica Ceca Damien Howson, Jack Bauer, Lucas Hamilton, Luke Durbridge, Michael Hepburn e Kaden Groves. Oggi seconda tappa, la Prostejov-Unicov di 193,4 chilometri.