Football americano – I Mustangs al Torneo del Mediterraneo

MANTOVA I Mustangs Mantova, squadra di Football Americano della provincia virgiliana, parteciperanno al prestigioso Torneo Internazionale del Mediterraneo, in programma a Marina di Ravenna dal 9 al 12 settembre prossimo. La formazione guidata da coach Gianfranco Caile e diretta dal presidente Antonio Battista si sta preparando per questo importante appuntamento, che segna anche la ripresa dell’attività agonistica, nel quale affronterà i padroni di casa dei Rooster (squadra nata dall’unione di Broncos e Chief), che militano nel campionato ufficiale italiano, ed il Team Europe, una compagine di giocatori provenienti da tutta Europa.

Il Torneo, organizzato da Giovanni Cantù della Iaafl (International Amateur American Football League), sotto l’egida dell’Aics, nasce con l’idea di portare in Italia le squadre di Football che si affacciano sul Mediterraneo e farle confrontare appunto in una kermesse ufficiale. Con tutte le precauzioni del caso e grazie ai protocolli ufficiali stilati da Aics, le squadre si affronteranno l’una contro l’altra fino ad arrivare alla finale del 12 settembre per ambire al trofeo dei vincitori.

I ragazzi dei Mustangs, nel Football Americano dal 2015, hanno stabilito sin dagli inizi la loro sede a Porto Mantovano dove, grazie alla disponibilità del sindaco Massimo Salvarani e di Andrea Licon, possono svolgere attività sportiva e sociale allenandosi e organizzando partite di beneficenza. L’ultima novità in casa Mustangs è la creazione di una squadra di Flag Football Under 19, chiamata Academy Mustangs, che conta attualmente 15 ragazzi che stanno crescendo e imparando le regole del Football, ma senza contatto. Chi fosse interessato può chiamare al 331/3791769 (Antonio) e partecipare ad un allenamento gratuito che vi introdurrà a questo emozionante sport.

Naturalmente La Voce di Mantova e i canali social dei Mustangs vi terranno aggiornati in tempo reale sui risultati del Torneo del Mediterraneo.