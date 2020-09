Basket C Silver – L’Academy San Pio X ha tolto i veli al Dlf

MANTOVA Si è svolto lunedì sera, presso la Tensostruttura del Dlf, il raduno dei giovani atleti inseriti nel Progetto Stings Academy. Il “super-gruppo” del San Pio X, formato da 17 atleti (15 under e 2 senior), parteciperà a due campionati di alto livello: la C Silver e l’Under 18 Eccellenza (in attesa di wildcard dalla Fip Lombardia). Un progetto di crescita fortemente voluto dal presidente Diego Cavalli e sostenuto dai due pilastri del vivaio mantovano, Maria Grazia Palmieri per quel che riguarda il minibasket e Ciro Tosetti per quel che concerne il Settore Giovanile. A seguire in prima linea il percorso di crescita dei quindici ragazzi, tutti prodotti del San Pio X, sarà il primo assistente di Pallacanestro Mantovana, Matteo Cassinerio. Alla sua 11esima stagione con gli Stings, Cassinerio ha anche alle spalle due stagioni da giocatore in maglia San Pio, tra cui quella della storica promozione in C Silver. Completano lo staff tecnico due ragazzi ben noti al basket mantovano: l’ex assistant coach del San Giorgio (A2 femminile) Marco Borretti (anch’egli in campo nella storica promozione di due stagioni orsono) e il preparatore fisico Stings, Daniele Missarelli (alla sua terza stagione a Mantova). Il roster, come detto, comprende 15 ragazzi delle classi 2003/2004/2005, tutti provenienti dal vivaio San Pio X, e due senior mantovani d’esperienza, Matteo Steccanella (alla sua terza stagione in maglia San Pio) e il nuovo acquisto Leonardo Malagutti, giocatore con esperienza in Serie B a Scandiano e Desio, oltre che in C Gold a Bancole, Piadena, Alessandria e Lumezzane.

Obiettivo stagionale dell’Academy San Pio sarà quello di vedere crescere in due campionati di alto livello i giovani del settore giovanile, dando loro gli strumenti per poter competere con i pari età più pronti in Italia (Under 18 Eccellenza) ed esordire in un campionato senior impegnativo com’è la C Silver lombarda.