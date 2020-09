Medaglia d’onore a Piubega all’internato nel campo di concentramento

PIUBEGA – Internato per ben un anno e otto mesi nel campo di concentramento di Brandeburg, domani il prefetto Carolina Bellantoni gli consegnerà una medaglia d’onore. Si tratta di Valeriano Pagani, residente a Piuebga dove nacque il 13 ottobre 1921. Pagani fu internato nel campo, che si trovava in Germania, dal 9 settembre 1943 all’8 maggio del 1945. La cerimonia di consegna si svolgerà domani alle 10.30 nella sala consiliare del municipio.

La consegna al signor Pagani è la prima di alcune che il prefetto curerà direttamente presso i Comuni di residenza degli insigniti, “per dovuta sensibilità ed attenzione a persone che hanno vissuto direttamente le atrocità della prigionia” , specifica la Prefettura.

Le Medaglie d’onore sono concesse dal presidente della repubblica a cittadini italiani, militari e civili, che hanno vissuto la drammatica esperienza della deportazione nei lager nazisti e del lavoro coatto durante la seconda guerra mondiale. Le cerimonie di consegna sono usualmente fissate in concomitanza con il Giorno della Memoria che ricorre ogni anno il 27 gennaio, in ricordo della data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz al fine di ricordare la Shoah le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio tedesco ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite.