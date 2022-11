Lo sport veicolo di valori: il Coni omaggia campioni, promesse e club storici

MANTOVA Il Coni di Mantova ha chiamato a raccolta il mondo dello sport virgiliano. A Palazzo Soardi è andato in scena il “Galà dello Sport”, nel corso della quale sono stati premiati gli atleti, i tecnici, i dirigenti e le società che si sono distinte in questi anni. La festa, promossa e coordinata dal delegato provinciale Giuseppe Faugiana, affiancato come sempre dalla fiduciaria locale Lorella Caleo, è tornata sulla scena dopo due anni di assenza a causa del Covid, testimoniando ancora una volta come lo sport sia veicolo fondamentale di valori anche in ambito sociale, umano e scolastico.

Prima della cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti (dalle stelle d’oro a quelle d’argento e di bronzo al merito sportivo, premi attribuiti dal Coni a livello nazionale; dalle palme ai trofei per le nuove promesse dello sport mantovano), vi sono stati gli interventi del delegato provinciale e dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna. Faugiana ha sottolineato, con un pizzico d’orgoglio e dopo essersi dichiarato soddisfatto di aver allestito questo appuntamento, come lo sport mantovano in questi anni difficili sia comunque riuscito a fornire agli atleti l’opportunità di evidenziare i propri talenti in molte discipline. Un plauso poi lo ha rivolto a tutte le società ed ai tecnici che si sono prodigati al fine di raggiungere gli obiettivi fissati.

Riccadonna ha invece ribadito come le politiche giovanili, la scuola e lo sport abbiano moltissimi punti di contatto. Diventa allora sempre più fondamentale che vi siano persone disposte ad impegnarsi, per garantire alle nuove generazioni progetti portatori di valori (anche sociali) che sono parte integrante della pratica di una disciplina sportiva.

Tra i vari riconoscimenti assegnati, da sottolineare il premio allo studente del liceo scientifico di Mantova Eugenio Blasevich, per l’ottimo rendimento sia in ambito scolastico sia in quello sportivo.

I PREMIATI

ANNO 2019

* Stella di bronzo dirigenti:

Fausto ARMANINI

* Stella d’oro:

Rugby VIADANA 1970

* Medaglia d’oro:

Anna REMONDINI (campionessa mondiale pattinaggio artistico coppie danza)

Noemi SOGLIANI (campionessa mondiale indoor di tamburello)

* Medaglia di bronzo:

Leonardo MUTTI (campione italiano individuale tennis tavolo)

Federica TUMMILLO (campionessa italiana distensione su panca)

Lucilla BOARI (campionessa italiana tiro con l’arco)

Mihai Razvan BOBOCICA (campione italiano doppio maschile tennis tavolo)

Dante GAVRILITA (campione italiano rugby)

Pietro GHIZZI (campione italiano tamburello open)

ANNO 2020

* Medaglia di bronzo:

Paola FERRARI (campionessa italiana auto storiche rallies)

Gilles GIOVANNINI (campione italiano auto storiche velocità)

* Palma di bronzo:

Alfonso LAGHEZZA (tennis tavolo, dt Castel Goffredo)

Nelson Alcides VIDONI (tecnico Fise)

* Stella di bronzo società:

Scuderie MANTOVA CORSE Asd

* Stella d’argento dirigenti:

Lorella CALEO

* Stella di bronzo dirigenti:

Fabrizio DI LUCIANO

Paola RASORI

* Benemerenze:

Sara VESENTINI ed Emma RODELLI (campionesse italiane canoa)

Alessio CAMPARI (Canottieri Mincio)