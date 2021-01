Manutenzione del verde privato, il Comune di Asola sanzione chi non lo fa

ASOLA – L’amministrazione comunale di Asola lancia una campagna di sensibilizzazione e chiede agli asolani di mantenere in ordine il verde privato e avere cura dei propri alberi, siepi e giardini che confinano con le strade pubbliche e che potrebbero creare dei problemi oscurando cartelli, illuminazione e segnaletica stradale. Il verde che sporge dai giardini privati, infatti, costituisce un problema, sia di sicurezza che di decoro.

Una delle preoccupazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Busi , di fronte al cattivo stato di manutenzione di alcuni giardini è anche legata alla stagione invernale, periodo che aggrava le condizioni di fruibilità degli spazi a causa della ridotta illuminazione naturale.

Si dovrà procedere quindi alla manutenzione periodica delle aree verdi con lo sfalcio delle erbe infestanti e tenendo tali aree sempre sgombre da detriti e da qualsiasi tipo di rifiuto ed effettuare trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti qualora fosse necessario procedere in tal senso.

Tali obblighi permangono durante l’intero arco dell’anno e sono previste anche sanzioni da 173 euro a 694 euro per i trasgressori di norme del codice della strada e sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali.