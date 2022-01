Rugby Coppa Italia – Viadana, niente match con il Valorugby

VIADANA Il gm Ulises Gamboa lo aveva detto pochi giorni fa: “La situazione è difficile, ma proveremo a scendere in campo a Reggio con il Valorugby”. Nulla da fare invece: il Viadana ha fatto richiesta per rinviare la gara di Coppa Italia, valida per il terzo turno, in programma domani allo stadio Mirabello, per mancanza del numero minimo di giocatori. La società ha inviato ieri un comunicato con l’aggiornamento sulla situazione del focolaio Covid in casa giallonera: «In vista dell’imminente match di Coppa Italia, in programma sabato 8 contro Valorugby Emilia, sono stati ripetuti i tamponi molecolari che hanno evidenziato vari casi di positività; inoltre, nel rispetto delle norme anti contagio, tutti i giocatori entrati in contatto con gli atleti risultati positivi sono stati messi a loro volta in quarantena. Per questo motivo è mancato il numero minimo di giocatori per poter disputare il match in programma. La società Rugby Viadana 1970 ha così chiesto la sospensione della partita contro Valorugby e attende la decisione della Federazione Italiana Rugby». La Fir dovrebbe pronunciarsi oggi. «Abbiamo tanti positivi – afferma il presidente Giulio Arletti – e non abbiamo atleti a sufficienza per scendere in campo a Reggio Emilia. Non ci sono proprio i numeri. Spiace aver preso la decisione di far richiesta alla Federugby di rinvio, ma in questa situazione non è facile nemmeno allenarsi. Lo so che il nuovo giro di tamponi è previsto per domani (oggi, ndr), ma anche se un atleta diventa negativo, serve prima la visita di idoneità sportiva. Non ci sono i tempi tecnici per allenarci al meglio e presentarci nelle migliori condizioni al Mirabello. E’ importante far passare questo periodo no. Per la prossima gara di Coppa Italia a Mogliano vedremo cosa accadrà. Speriamo di poter scendere in campo». Per il girone 1 annullata anche Sitav Lyons-Petrarca: il club patavino ha comunicato di avere alcune positività al Covid.