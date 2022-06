Nuoto sincronizzato – Le sincronette della Virgiliana Mantova tornano a zampillare

MANTOVA Si è tenuto domenica scorsa a Isola della Scala il 1° Trofeo Uisp di nuoto sincronizzato, significativamente intitolato “We are back underwater” a render manifesti la gioia e l’orgoglio di aver ripreso la vita sportiva e riavviato una sana attività agonistica anche a livello locale. La giornata ha visto l’avvicendarsi in acqua di categorie Propaganda, dalle Esordienti A, B, C, esibitesi nel corso della mattinata ed accompagnate da un folto pubblico di sostenitori, alle Ragazze, Juniores e Assoluti che hanno occupato la vasca nel pomeriggio. Al torneo hanno partecipato con successo le atlete della “Virgiliana Mantova”, in competizione con squadre provenienti dal bacino veronese e da centri veneti come Rovigo e Belluno. Resilienza è una parola che negli ultimi anni è stata molto usata: la pandemia e le crisi di varia natura ad essa correlate hanno indotto molti ad essere, appunto, resilienti, a resistere di fronte a un urto e rialzarsi, riprendere, ricominciare a zampillare, sgorgare come una nuova fonte. Con un po’ di retorica e ricadendo nei già frequenti abusi di questa immagine, la si può ben adattare al Nuoto Sincronizzato nella nostra città. L’ultima volta che questo giornale ha parlato ai suoi lettori di questo sport è stato nel 2019.

Le atlete della “Virgiliana Mantova” e le loro allenatrici, Svetlana Ryapolova ed Eleonora Sassi, dopo un lungo e avvilente fermo dovuto alla pandemia e alle scelte di chiusura degli impianti del Centro Natatorio “Dugoni”, hanno ripreso nello scorso autunno ad allenarsi e hanno ricominciato, a piccoli passi, questa primavera il loro percorso agonistico. Alcune atlete avevano nel frattempo lasciato la squadra, altre sono avanzate dal vivaio che comincia a dare i suoi frutti tra le Esordienti B ed A, categoria per la quale si è costituita una squadra piuttosto nutrita quest’anno, nuovi equilibri si sono creati con uno spirito di coesione ed una gioia di stare in acqua davvero apprezzabili.

La gara di domenica era stata preceduta dalla partecipazione a tornei via via più “normali”: da quello tenutosi a Brescia il 25 e 26 marzo, a porte chiuse perché ancora in emergenza nazionale, nel quale Margherita Giatti aveva riportato un secondo posto nel Solo Assoluto, alla giornata a Bergamo in maggio, con l’emozione di ritrovare tutte le ragazze a bordo vasca e i sostenitori (rigorosamente mascherati) sugli spalti; al torneo veronese del 29 maggio, nel quale le Virgiliane avevano occupato il podio con il terzo posto della squadra Juniores (Piva, Martinez, Giatti, Gravina, Rosa, Guizzardi), il bronzo nel Solo Assoluto di Giatti ed il vertice del podio con il Duo Juniores Piva-Martinez.

Domenica i successi sono arrivati numerosi e ben distribuiti: si sono classificate terze nel Trio Esordienti A Anna Zacchia, Linda Fontanesi ed Emma Ferraroni; nella categoria Ragazze un argento è andato al trio costituito da Carolina Zera, Vittoria Guizzardi e Sofia Rosa, terze ancora nel Doppio Rosa e Zera; pioggia di medaglie per Juniores e assoluti: seconda nel Solo Giada Valli, primo il trio Juniores Agata Piva, Veronica Martinez e Margherita Giatti, così come il trio Assoluto di Vittoria Guizzardi, Ada Longhini e Greta Mastracchio; bronzo alla squadra Juniores (Piva, Martinez, Valli, Giatti, Gravina, Rosa, Guizzardi, Zara) e argento a quella Assoluto (Piva, Martinez, Valli, Giatti, Gravina, Rosa, Guizzardi, Zara, Mastracchio).

La stagione 21/22 del Nuoto Sincronizzato a Mantova si concluderà sabato con il saggio di fine anno alla Dugoni (ore 18).

Le Atlete della Virgiliana Mantova sono: Anna Zacchia, Linda Fontanesi, Elena Marocchi, Azzurra Vecchi, Caterina Shita, Viola Scacchetti, Emma Ferraroni, Nicole Crucitti, Adelaide Prandi (Esordienti); Ada Longhini, Carolina Zera, Sofia Rosa, Greta Mastracchio, Vittoria Guizzardi (ragazze); Margherita Giatti, Alessia Gravina, Veronica Martinez, Agata Piva, Giada Valli (Juniores).