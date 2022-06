Rugby Top 10 – Ufficiale: il terza linea Romanini al Viadana

VIADANA E’ ufficiale: il terza linea Mariano Romanini vestirà la maglia giallonera nella stagione 2022-2023. Argentino ma eleggibile ad italiano grazie alla cittadinanza del nonno, è un prodotto del vivaio del Alumni Club di Buenos Aires e vanta un curriculum di tutto rispetto. Abile nel gioco e dotato di buone capacità in rimessa laterale, si appresta ad essere un papabile giocatore della Nazionale Italiana a detta di molti, tra cui anche il gm Ulises Gamboa. «Romanini, nonostante la giovane età, ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di interesse nazionale, prima tra tutte la condizione di eleggibilità a giocare come italiano. Grande portatore di palla, è solido a centrocampo e agile nella larghezza, in più ha ottime doti di saltatore in touch. Cercavamo una figura che potesse sostituire Wagenpfeil durante il periodo di convalescenza e credo che Mariano sia la persona giusta».